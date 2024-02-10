أمريكا تنفّذ ضربات ضد "سفينتين" و4 صواريخ حوثية

وأضافت أنها تمكنت من تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.