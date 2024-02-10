أمريكا تنفّذ ضربات ضد "سفينتين" و4 صواريخ حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (السبت)، تنفيذ ضربات في اليمن ضد سفينتين مسطحتين غير مأهولتين، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ كروز للهجوم الأرضي كانت مُعَدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وأوضحت القيادة في بيان على منصة "إكس"، أن الضربات التي نُفّذت بين الساعة الثالثة صباحًا و9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء) أمس جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس.
وأضافت أنها تمكنت من تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.
وذكرت القيادة أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".