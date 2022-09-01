ما علاقة إيران؟.. إسرائيل تشتري 4 طائرات تزود بالوقود لسلاحها الجوي

أعلنت شركة بوينج الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إسرائيل وقعت أمر شراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة أربع طائرات بوينج كي.سي-46إيه للتزود بالوقود لسلاحها الجوي.
وبينت "بوينج" أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن شكر وزارة الدفاع الأمريكية على توقيع صفقة طائرات التزود بالوقود المهمة لأمن إسرائيل.
وقال "جانتس": "إن طائرات التزود بالوقود وسرب جديد من طائرات إف ٣٥ ستخدمنا في مواجهة تحديات هائلة تنتظرنا".
ومن ناحيتهم، وصف مسؤولون إسرائيليون ذلك النوع من الطائرات بأنه مهم للتخطيط لعمليات عسكرية يمكن أن تشمل هجوماً، تهدد إسرائيل منذ فترة طويلة بشنه على المنشآت النووية الإيرانية.