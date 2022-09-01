ما علاقة إيران؟.. إسرائيل تشتري 4 طائرات تزود بالوقود لسلاحها الجوي

ومن ناحيتهم، وصف مسؤولون إسرائيليون ذلك النوع من الطائرات بأنه مهم للتخطيط لعمليات عسكرية يمكن أن تشمل هجوماً، تهدد إسرائيل منذ فترة طويلة بشنه على المنشآت النووية الإيرانية.