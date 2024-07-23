استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن خمسة فلسطينيين بينهم فتاتان استشهدوا خلال قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم الذي تعرض لعملية اجتياح من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق نار كثيف صوب منازل الفلسطينيين وعمليات تجريف للشوارع والبنية التحتية، ترافق ذلك مع إغلاق قوات الاحتلال لمداخل المخيم، ومنع سيارات الإسعاف من الاقتراب لانتشال الشهداء والجرحى.