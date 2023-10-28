الأمم المتحدة تُحَذّر من مقتل آلاف المدنيين في الاجتياح الإسرائيلي لغزة

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك"، اليوم (السبت)، من أن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى قتل آلاف المدنيين الإضافيين.
وقال "تورك" في بيان صدر في جنيف: "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عامًا؛ أطلق تحذيرًا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال سقوط آلاف المدنيين الإضافيين"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "لا مكان آمن في غزة ولا مجال للخروج. إنني قلق كثيرًا على زملائي وكذلك على جميع المدنيين في غزة".