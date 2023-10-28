الأمم المتحدة تُحَذّر من مقتل آلاف المدنيين في الاجتياح الإسرائيلي لغزة

وقال "تورك" في بيان صدر في جنيف: "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عامًا؛ أطلق تحذيرًا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال سقوط آلاف المدنيين الإضافيين"؛ وفقًا لـ"رويترز".