استهداف ممنهج لتفريغ القطاع.. إسرائيل تدمّر "أكبر مصنع للأدوية في غزة"

وأكّدت البلدية، في البيان، أن "هذا الاستهداف المتعمّد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة، وجعله غير صالح للحياة، واستكمال حلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزّز الوجود الفلسطيني على الأرض، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".