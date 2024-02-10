باكستان.. ترجيح تشكيل ائتلاف حكومي بدون كتلة عمران خان رغم تصدرها الانتخابات

ونشر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان صباح اليوم السبت، مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر فيه وهو يعلن النصر، ويُظهر هذا الفيديو "خان" وهو يقول: "أهنئكم جميعًا على الفوز في انتخابات 2024"؛ مشيرًا إلى أنه "وفقًا لمصادر مستقلة، فزنا بـ150 مقعدًا في الجمعية الوطنية، قبل أن يبدأ التلاعب بالانتخابات".