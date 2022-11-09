أبرز النتائج الأولية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات، أمس الثلاثاء؛ فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا.