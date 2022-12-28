روسيا تحظر اعتباراً من فبراير بيع نفطها للبلدان التي حدّدت سقفاً لسعره

ويرمي هذا التدبير الذي اعتُمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحراً، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.