في تصعيد جديد للصراع... حماس وحزب الله يقصفان تل أبيب وحيفا بوابل من الصواريخ

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها أنها أطلقت دفعة من الصواريخ على تل أبيب، قائلة: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة 90"، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر. وتزامن ذلك مع إطلاق صواريخ أخرى باتجاه بلدة سديروت، حيث اعترض سلاح الجو الإسرائيلي خمسة منها.