كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها

أعلنت سيول الجمعة أنّها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرة يونبيونغ بعد أن أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول خلال مؤتمر صحافي إنّ "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونغ".
من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة فرانس برس إنّ السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بُعد حوالي عشرة كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ "وقائياً".
وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بُعد حوالي 80 كيلومتراً غرب إنتشون و12 كيلومتراً جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.