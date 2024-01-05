كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها

من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة فرانس برس إنّ السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بُعد حوالي عشرة كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ "وقائياً".