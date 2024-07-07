مدمرة إيرانية تتعرض لحادث و"تغرق جزئياً" في مياه الخليج العربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض مدمرة بحرية إيرانية لحادث في مياه الخليج العربي.
ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المدمرة "سهند"، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية تعرضت اليوم الأحد لحادث في مياه ميناء بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان.
وأضافت الوكالة أن آخر تقرير إعلامي يشير إلى غرق جزء من المدمرة "سنهد" تحت الماء.
ولم تذكر وكالة مهر طبيعة الحادث الذي تعرضت له المدمرة الإيرانية.
ووفق "سكاي نيوز عربية" هذا ليس الحادث الأول من نوعه، ففي يونيو 2021، غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.
وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم: إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم اللوجستي العملاقة "خرج"، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني، مشيرةً إلى أن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.
وقالت وكالة أنباء فارس: "أخفقت كل الجهود التي بُذلت لإنقاذ السفينة، وغرقت"، بحسب ما ذكرت رويترز.