مدمرة إيرانية تتعرض لحادث و"تغرق جزئياً" في مياه الخليج العربي

ووفق "سكاي نيوز عربية" هذا ليس الحادث الأول من نوعه، ففي يونيو 2021، غرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.