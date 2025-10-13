"ميلوني": اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين بات أقرب من أي وقت مضى

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الإثنين، أن اعتراف بلادها بدولة فلسطين بات أقرب من أي وقت مضى، في أعقاب توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة ضمن قمة شرم الشيخ للسلام.
وفي تصريحاتها للصحفيين على هامش القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، قالت ميلوني: "من الواضح أنه إذا تم تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الاعتراف بدولة فلسطين سيصبح أقرب. أنا أؤيد أن تكون فلسطين دولة مستقلة، وعندما تُستوفى الشروط التي حدّدها البرلمان، فبالطبع سنقوم بالاعتراف".
وكان البرلمان الإيطالي قد أقرّ في 3 أكتوبر الجاري اقتراحًا للاعتراف المشروط بدولة فلسطين، يتضمن شرطين رئيسيين: إفراج حركة حماس عن جميع الأسرى المتبقين منذ عملية 7 أكتوبر 2023، وتعهد الحركة بعدم المشاركة في أي حكومة أو إدارة فلسطينية مستقبلية.
وبحسب ما نقلته وكالتا نوفوستي وRT، تأتي هذه التطورات في ظل موجة متصاعدة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، كان آخرها من دول مثل فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، كندا، لوكسمبورغ ومالطا، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 158 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر عام 1988.