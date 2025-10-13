"ميلوني": اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين بات أقرب من أي وقت مضى

وبحسب ما نقلته وكالتا نوفوستي وRT، تأتي هذه التطورات في ظل موجة متصاعدة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، كان آخرها من دول مثل فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، كندا، لوكسمبورغ ومالطا، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 158 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر عام 1988.