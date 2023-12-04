بعد مصرع عنصرين من الحرس الثوري في غارات بسوريا.. "إيران" تتوعد إسرائيل بالرد

وحول دور أمريكا في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، أضاف "كنعاني" أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مباشرًا في هذه الجرائم ولا يمكن إنكار هذا الدور، مستطردًا: "من الواضح جدًّا أن عملية طوفان الأقصى أثبتت زيف الادعاء التي تقول إن الكيان الصهيوني يتمتع بقوة أمنية عالية".