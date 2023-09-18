"الوضع معقد".. القوات الأوكرانية تخترق خط الدفاع الروسي في منطقتين قرب باخموت

وأقرّ الجنرال "سيرسكي" بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدًا" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت"، مؤكدًا أنه بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالاً في منطقة كوبيانسك وليمان.