محاولة قتل بفرنسا بدوافع مجهولة.. طالب يطعن معلمته في وجهها ويلوذ بالفرار

واستبعد النائب العام إريك بويار وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم، مضيفًا بأن المشتبه به أعرب عن شعوره بـ"عدم السعادة"، لكنه لفت إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة.