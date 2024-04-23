اعتقال مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلن الادعاء في برلين، اليوم (الثلاثاء)، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بتهمة التجسس لصالح الصين.
وأوضح المدعون الفدراليون، أن "الشخص الذي تم تقديمه باسم جيان غ.، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا، وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الاستخبارات الصينية".
وبيّن الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، أن "جيان غو" هو أحد مساعدي ماكسيميليان كراه، النائب، وأبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف الموقع أن المتهم هو مواطن ألماني عمل كمساعد لـ"كراه" في بروكسل منذ العام 2019.
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "إن الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي خطرة للغاية، وفي حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية".
من جهتها، نفت الصين "كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم"، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد النائب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: "إن نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرًا جديدًا لدى الرأي العام الأوروبي، وافتراء هدفه القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا".
وأوقف المتهم أمس في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا، وجرى تفتيش منزله، وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن المشتبه به يقطن في كل من دريسدن وبروكسل.