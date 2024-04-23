اعتقال مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بتهمة التجسس لصالح الصين

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "إن الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي خطرة للغاية، وفي حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية".