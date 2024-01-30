"هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل باستخدام الجوع سلاحًا لقتل وطرد سكان غزة

وأوضح رئيس المنظمة رامي عبده، أن القطاع المحاصر يعاني نقصًا حادًا في إمدادات الطعام، وأن كمية المساعدات التي تصل قد انخفضت من متوسط 500 شاحنة قبل الحرب إلى أقل من 100 في الوقت الحالي، وفقًا لـ"فرانس برس".