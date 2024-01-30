"هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل باستخدام الجوع سلاحًا لقتل وطرد سكان غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح لطرد وقتل سكان غزة.
وأوضح رئيس المنظمة رامي عبده، أن القطاع المحاصر يعاني نقصًا حادًا في إمدادات الطعام، وأن كمية المساعدات التي تصل قد انخفضت من متوسط 500 شاحنة قبل الحرب إلى أقل من 100 في الوقت الحالي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أنه خلال المئة يوم الماضية وصلت فقط بين 50 و100 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة، وأن هناك نقصًا حادًا في الغذاء والموارد في المنطقة.
بيّن "عبده" أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون الجوع والموت بسبب ظروف الشتاء القاسية ونقص الغذاء.
ولفت إلى أنه في الوقت الحاضر، يعاني أكثر من نصف سكان غزة من مشكلة الجوع الحاد. وتواجه جميع سكان شمال غزة ظروفًا معيشية صعبة بشكل كبير.