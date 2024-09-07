نادي الأسير يطالب بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال بحق المعتقلين

وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثّقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تزورهم، أو الشهادات التي حصلت عليها من المفرَج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفاداتٌ لعدد من المعتقلين، حول قيام الوزير المتطرف "بن غفير" خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم.