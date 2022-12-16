مقتل 53 عاملاً صحياً بنيران ميليشيا الحوثي في مأرب منذ 2015م

وتفصيلاً، أوضح مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب في تقرير صدر اليوم الجمعة، إنه "تم رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة منذ 2015، ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال والاحتلال والنهب والمنع والحرمان والتهديد".