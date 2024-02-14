بعد تهديد "ترامب" بتشجيع روسيا على مهاجمتهم.. دول "الناتو" تزيد إنفاقها الدفاعي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، أن 18 من أعضاء الحلف الـ31 هم على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي وقدره 2%، وذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.
وأوضح "ستولتنبرغ" أن تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن العام الماضي الذي كان عددها 11.
وأضاف قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل، أن هذا يعد عدداً قياسياً آخر ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن "ستولتنبرغ" أن الأعضاء الأوروبيين وكندا أضافوا أكثر من 600 مليار دولار إلى إنفاقهم الدفاعي منذ وضع الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.