بعد تهديد "ترامب" بتشجيع روسيا على مهاجمتهم.. دول "الناتو" تزيد إنفاقها الدفاعي

وأوضح "ستولتنبرغ" أن تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن العام الماضي الذي كان عددها 11.