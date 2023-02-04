السلطات الأوكرانية تداهم منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد

نفّذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية، استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد، خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.