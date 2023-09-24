وجهتها مصر .. وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول

وصلت سفينة قمح أوكراني، اليوم (الأحد) إلى إسطنبول عبر البحر الأسود، بحسب ما أفاد موقعا "مارين ترافيك" و"فيسل فايندر" المتخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية
وأوضح الموقعان أن سفينة أرويات، التي تنقل 17600 طن من القمح الأوكراني الموجه إلى مصر، كانت في الساعة 3,00 ت غ الأحد عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أنه يُتوقع أن تتوجه السفينة وهي الثانية التي تبحر من أوكرانيا إلى مضيق الدردنيل للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مصر.
وكانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة الماضي من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا سالكة ممرًا بحريًا أقامته كييف للالتفاف على الحصار، الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إثر انسحاب موسكو منه في يوليو (تموز).
وانسحبت موسكو من الاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 في إسطنبول لإتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأتاح هذا الاتفاق تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب خلال عام.
وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا للتصدي فيها لنفوذ روسيا، التي وعدت بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانًا.