وجهتها مصر .. وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول

وأوضح الموقعان أن سفينة أرويات، التي تنقل 17600 طن من القمح الأوكراني الموجه إلى مصر، كانت في الساعة 3,00 ت غ الأحد عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة، وفقاً لـ"فرانس برس".