"جيروزاليم بوست": مكتب نتنياهو عرّض غانتس لخطر المحاكمة والاعتقال في بريطانيا

وأوضحت، أنه على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة لفلسطين في أوروبا، خشيت بريطانيا من وضع الزيارة، ونتيجة لذلك، سعت إلى منح وفد غانتس؛ وضعاً رسمياً، مما يعني أن غانتس سيحصل على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين "حماس" وإسرائيل.