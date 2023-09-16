بعلم العسكريين.. كيف يتحدث "ماكرون" مع رئيس النيجر المعزول يوميًّا؟!

يستبعد إبراهيم جيرو بشدة حدوثَ هذه الخطوة، مستندًا في ذلك على أن فرنسا لا تستطيع أن تقوم بأي تدخل عسكري؛ لأنه يوجد اليوم في النيجر قوى أجنبية أخرى عظمى لها مصالح كبيرة، على رأسها الصين والولايات المتحدة، ولن تسمح لفرنسا أن تهدّد مصالحها باستخدام قوة عسكرية قد تتسبب في انهيار غرب أفريقيا بالكامل.