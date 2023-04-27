مصرع 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في قطار ركاب جنوب باكستان

لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم جراء اندلاع حريق اليوم، في عربة قطار ركاب في إقليم السند جنوب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحريق اندلع في عربة رجال الأعمال بقطار سريع بعد وقت قصير من انطلاقه من مدينة كراتشي متجهاً نحو مدينة لاهور، وتم إيقاف القطار في محطة مدينة خيربور بإقليم السند، للسيطرة على الحريق.
وأضافت أن أربعة من الركاب مازالوا في عداد المفقودين لأن بعض المسافرين قفزوا من القطار خوفاً من الحريق.
من جهة ثانية، لقي ستة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأفاد مسؤول أمني باكستاني اليوم أن الاشتباكات وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وأضاف: قوات الشرطة ما زالت تواصل عملية البحث عن الإرهابيين، وتداهم مواقعهم المشتبهة في منطقة حدودية بين إقليمي بلوشستان والسند.