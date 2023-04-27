مصرع 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في قطار ركاب جنوب باكستان

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحريق اندلع في عربة رجال الأعمال بقطار سريع بعد وقت قصير من انطلاقه من مدينة كراتشي متجهاً نحو مدينة لاهور، وتم إيقاف القطار في محطة مدينة خيربور بإقليم السند، للسيطرة على الحريق.