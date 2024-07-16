بعد وصفها بـ"المجوفة".. القوات البريطانية تتهيأ لمواجهة دول "الرباعية القاتلة".. من هم؟!

وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: "نواجه رباعية قاتلة (الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا) من دول يتزايد عملها سويًّا، وعلينا نحن في هذا البلد، وحلف شمال الأطلسي -الذي نجح إلى حد كبير في اجتماعه الأسبوع الماضي- أن نكون قادرين على مواجهة تلك الرباعية تحديدًا، بالإضافة إلى مشكلات أخرى".