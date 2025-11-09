تحذير أممي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة مع دخول الشتاء

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة استمرار الدمار الواسع في البنية التحتية والمساكن جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وأوضح المكتب أن مئات آلاف العائلات باتت تواجه البرد والمطر دون مأوى أو ملابس شتوية أو وسائل تدفئة، فيما شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لتفادي كارثة إنسانية أكبر.
ميدانيًا، أطلقت مروحيات إسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل شخص، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث سُجّل أكثر من 198 خرقًا حتى الآن، في ظل استمرار الحصار وقيود إدخال المساعدات.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين سابقين أن الاستخبارات الأمريكية اطلعت على تحذيرات من محامين عسكريين إسرائيليين بشأن وجود أدلة محتملة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ما أثار مخاوف متزايدة في واشنطن من أن إسرائيل قد تكون تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة عمداً، وهو ما تعتبره جريمة حرب، وتنفيه تل أبيب بشدة.
وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني.