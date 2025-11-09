تحذير أممي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة مع دخول الشتاء

وفي سياق متصل، كشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين سابقين أن الاستخبارات الأمريكية اطلعت على تحذيرات من محامين عسكريين إسرائيليين بشأن وجود أدلة محتملة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ما أثار مخاوف متزايدة في واشنطن من أن إسرائيل قد تكون تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة عمداً، وهو ما تعتبره جريمة حرب، وتنفيه تل أبيب بشدة.