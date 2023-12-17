رداً على إجراء مماثل.. السودان يطرد 4 دبلوماسيين تشاديين

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الأحد)، طرد 4 دبلوماسيين تشاديين، رداً على خطوة مماثلة اتخذتها تشاد، أمس حين أبلغت 4 دبلوماسيين سودانيين أنهم غير مرغوب فيهم، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".