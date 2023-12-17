رداً على إجراء مماثل.. السودان يطرد 4 دبلوماسيين تشاديين

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الأحد)، طرد 4 دبلوماسيين تشاديين، رداً على خطوة مماثلة اتخذتها تشاد، أمس حين أبلغت 4 دبلوماسيين سودانيين أنهم غير مرغوب فيهم، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح مسؤول بالوزارة، أن الدبلوماسيين المطرودين هم المستشار الأول بالسفارة والملحق العسكري والقنصل ونائبه.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين المقيمين في الخارج والتعاون الدولي أبلغت السفارة السودانية في نجامينا بقرار الحكومة تصنيف 4 دبلوماسيين من السودان العاملين في تشاد كشخصيات غير مرغوب فيها، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان وقعه المتحدث باسم الحكومة، أن القرار صدر رداً على تصريحات ياسر العطا نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، التي اتهم فيها تشاد بالتدخل في الصراع السوداني الداخلي.
وضم قرار الطرد المستشار الأول بالسفارة مختار بلال عبدالسلام العباس، والملحق العسكري عبدالرحيم العوض التوم، والقنصل في نجامينا الحاج عبدالله الحاج أحمد، ونائب القنصل العام المقيم في أبشيه محمد الحاج بخيت فرح.