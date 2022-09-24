أزمة نائبة "بايدن".. صاروخ كوريا الشمالية يتهيّأ وأمريكا تحرّك حاملة طائرات!

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، إن إجراء تجربة نووية أو أي استفزازٍ آخر، محتمل خلال زيارة "هاريس" إلى المنطقة، لكن ليس لديهم توقعات أو بيانات، فيما وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، لتنضم إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.