ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40223 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ320 على التوالي إلى 40223 شهيدًا، ونحو 92981 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.