ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40223 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ320 على التوالي إلى 40223 شهيدًا، ونحو 92981 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًّا وإصابة 124 بجروح مختلفة بعضها خطرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.