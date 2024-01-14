إسرائيل: قصفنا بنى تحتية ومراكز قيادة لحزب الله في عدة غارات جنوبي لبنان

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ عدة غارات جنوبي لبنان بينها بنى تحتية لحزب الله.
وفي التفاصيل، قال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بنى تحتية ومقرات قيادة عملياتية لحزب الله، مشيراً إلى أن ضرب أهداف قيّمة أخرى لحزب الله داخل لبنان.
وأعلن مسؤولون طبيون، في وقت سابق اليوم، أن صاروخا موجها أطلق من لبنان قتل امرأة تبلغ من العمر 76 عاماً وابنها في قرية بشمال إسرائيل اليوم الأحد بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قتله أربعة مسلحين خلال محاولتهم الدخول من لبنان، وفقاً للعربية نت.
وقالت إسرائيل في وقت سابق إن قواتها قتلت أربعة مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان في موقع على بعد نحو 15 كيلومتراً شمال شرقي كفار يوفال.
وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف آر.بي.جي.
يذكر أن الاشتباكات تصاعدت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران تزامنا مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 100 يوم.
وتعد المواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي الأعنف بين إسرائيل وحزب الله منذ حربهما عام 2006.