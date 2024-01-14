إسرائيل: قصفنا بنى تحتية ومراكز قيادة لحزب الله في عدة غارات جنوبي لبنان

وأعلن مسؤولون طبيون، في وقت سابق اليوم، أن صاروخا موجها أطلق من لبنان قتل امرأة تبلغ من العمر 76 عاماً وابنها في قرية بشمال إسرائيل اليوم الأحد بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قتله أربعة مسلحين خلال محاولتهم الدخول من لبنان، وفقاً للعربية نت.