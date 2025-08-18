أميركا تلغي أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية بينها لطلاب دعموا غزة

أفادت فوكس نيوز ديجيتال أن وزارة الخارجية الأميركية ألغت أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية عام 2025، معظمها بسبب تجاوز مدة الإقامة أو مخالفات قانونية، بينها اعتداءات وقيادة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى نحو 200-300 تأشيرة لطلاب اتهموا بدعم الإرهاب عبر أنشطة مثل جمع التبرعات لحركة حماس.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الإدارة تراجع وضع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، فيما اعتبر ديمقراطيون أن قرارات إلغاء التأشيرات تمثل انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة. ووفق التقرير، بلغ إجمالي التأشيرات الملغاة بحلول 2025 نحو 40 ألف تأشيرة، مقارنة بـ16 ألفًا فقط في عهد إدارة بايدن.