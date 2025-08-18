أميركا تلغي أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية بينها لطلاب دعموا غزة

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الإدارة تراجع وضع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، فيما اعتبر ديمقراطيون أن قرارات إلغاء التأشيرات تمثل انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة. ووفق التقرير، بلغ إجمالي التأشيرات الملغاة بحلول 2025 نحو 40 ألف تأشيرة، مقارنة بـ16 ألفًا فقط في عهد إدارة بايدن.