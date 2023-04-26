بعد تضارب الأنباء حول مصيره.. مصادر تحسم الجدل وتحدّد مكان وجود عمر البشير

وفيما استبعد محللون وجود أي قيمة للبشير في المعادلة الحالية في السودان الذي يعيش حرباً طاحنة منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرى آخرون أنه ربما يكون قد تحول إلى ورقة في يد بعض الأطراف.