غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان وتخلف عدة إصابات

أفادت شبكة RT الروسية اليوم الاثنين بوقوع إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الشرقية بقضاء النبطية جنوب لبنان.
وأوضحت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم، ما أدى إلى إصابات لم تُحدد طبيعتها بعد.
ويأتي هذا الهجوم بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد فيها على ضرورة التزام لبنان بتجريد حزب الله من سلاحه، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحزب "يلعب بالنار".
وتأتي الغارة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، وسط تحذيرات أممية من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع قد تمتد إلى أكثر من جبهة.