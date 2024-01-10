"شابس": الحوثيون ربما استهدفوا سفينة عسكرية بريطانية

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم "الأربعاء": "إن السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، ربما جرى استهدافها في هجوم شنّته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأمريكية والبريطانية أمس".
وأضاف "شابس" للصحفيين: "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها استهدفت.. ولكن هناك أيضًا هجوم عام على جميع السفن في المنطقة".
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قد ذكر في كلمة بثّها التلفزيون، في وقت سابق من اليوم: أن "الحوثيين هاجموا سفينة أمريكية تقدم الدعم لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة".