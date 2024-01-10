"شابس": الحوثيون ربما استهدفوا سفينة عسكرية بريطانية

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قد ذكر في كلمة بثّها التلفزيون، في وقت سابق من اليوم: أن "الحوثيين هاجموا سفينة أمريكية تقدم الدعم لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة".