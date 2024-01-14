"الخارجية" البريطانية: نرفض أيّ إجراء لتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة

عبّرت وزارة الخارجية البريطانية عن رفض المملكة المتحدة أيّ اقتراحٍ لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
كما طالبت بريطانيا الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني، معربة عن قلقها من ارتفاع مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
ويتواصل لليوم الـ100 العدوان على غزة، حيث أدّى القصف الإسرائيلي إلى حالات استشهادٍ وإصاباتٍ في صفوف الفلسطينيين وسط وجنوبي القطاع، في وقت تحتدم فيه المعارك بخان يونس، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من توجيه ضربات لقوات الاحتلال مؤكدة قتل جنود وتدمير آليات.