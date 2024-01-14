"الخارجية" البريطانية: نرفض أيّ إجراء لتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة

ويتواصل لليوم الـ100 العدوان على غزة، حيث أدّى القصف الإسرائيلي إلى حالات استشهادٍ وإصاباتٍ في صفوف الفلسطينيين وسط وجنوبي القطاع، في وقت تحتدم فيه المعارك بخان يونس، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من توجيه ضربات لقوات الاحتلال مؤكدة قتل جنود وتدمير آليات.