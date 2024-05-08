بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا.. "سالفيني": ماكرون "خطير وبحاجة لعلاج"

ومن جهة أخرى، رحب سالفيني بكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تنصيبه الثلاثاء في الكرملين، وقال: "أمس دعا بوتين بين أمور أخرى إلى الحوار، وآمل في أن يكون 2024 عام السلام، وليس عام الجنود الذين ذهبوا إلى أوكرانيا للموت".