واشنطن: لا نمانع شن "كييف" هجمات على شبه جزيرة القرم بأسلحة أمريكية

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تمانع شن أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الأمريكية، باعتبارها "أرضًا أوكرانية محتلة"، وفق زعمه.
وتفصيلاً، قال "ساليفان" في مقابلة مع "سي إن إن" الأحد: "لا نضع أي قيود في وجه أوكرانيا لاستهداف الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليًا"، معتبرًا أن "شبه جزيرة القرم، في رأينا، هي أراضٍ أوكرانية".
غير أنه في الوقت نفسه، أكد أن الولايات المتحدة لا تدعم شن هجمات أوكرانية باستخدام أسلحة الناتو ضد العمق الروسي، وفقًا للعربية نت.
يُشار إلى أنه بعد الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن من أجل تزويد كييف بطائرات إف 16، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الأحد، إن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم لواشنطن "تأكيدًا قاطعًا" أن طائرات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية.
وأوضح للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية أن "لدي تأكيدًا قاطعًا من زيلينسكي أنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف الأراضي الروسية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة".
أتى ذلك بعد أن عقد بايدن وزيلينسكي اجتماعًا، الأحد، بعد أيام على منح الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، في قرار اعتبره نظيره الأوكراني "تاريخيًا".
وستدعم واشنطن الآن مبادرة مشتركة لحلفائها لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16. وخلال مدة هذا التدريب الذي سيستمر لأشهر، سيقرر الغرب موعد تسليم الطائرات وعددها، وكذلك الدول التي ستوفرها.