واشنطن: لا نمانع شن "كييف" هجمات على شبه جزيرة القرم بأسلحة أمريكية

يُشار إلى أنه بعد الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن من أجل تزويد كييف بطائرات إف 16، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الأحد، إن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم لواشنطن "تأكيدًا قاطعًا" أن طائرات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية.