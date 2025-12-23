أمريكا.. هروب 3 نزلاء خطرين من سجن شرق أتلانتا

وأفادت السلطات الأميركية بأن من بين الفارين محتجزًا بتهمة القتل، مشيرة إلى أن حادثة الهروب وقعت صباح يوم الإثنين داخل سجن مقاطعة ديكالب، وتم اكتشافها أثناء إجراء فحص أمني روتيني، بحسب ما أعلن مكتب قائدة شرطة المقاطعة.