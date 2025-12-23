أمريكا.. هروب 3 نزلاء خطرين من سجن شرق أتلانتا

شهدت الساعات الماضية هروب ثلاثة نزلاء، وُصفوا بـ”الخطرين”، من سجن تابع لمقاطعة تقع شرق مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، في ظروف لا تزال غامضة.
وأفادت السلطات الأميركية بأن من بين الفارين محتجزًا بتهمة القتل، مشيرة إلى أن حادثة الهروب وقعت صباح يوم الإثنين داخل سجن مقاطعة ديكالب، وتم اكتشافها أثناء إجراء فحص أمني روتيني، بحسب ما أعلن مكتب قائدة شرطة المقاطعة.
وقالت قائدة شرطة مقاطعة ديكالب، ميلودي مادوكس، في بيان: “نأخذ هذا الخرق على محمل الجد، ونعمل بجد لضمان إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الحجز بأمان في أسرع وقت ممكن”.
ولم تكشف السلطات حتى الآن تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية الفرار أو الوسائل التي استخدمها النزلاء للهروب من السجن.
وحذّر مكتب قائدة الشرطة المواطنين من خطورة الفارين، داعيًا إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب منهم، والإبلاغ الفوري عن أي معلومات قد تسهم في تحديد مواقعهم.
وبينت السلطات أن أعمار النزلاء تتراوح بين 24 و31 عامًا، حيث يواجه أصغرهم تهمًا تشمل القتل والسرقة المسلحة، فيما يواجه النزيلان الآخران تهم السرقة المسلحة وإشعال الحرائق.