الجامعة العربية: تجدد اللجوء إلى السلاح في ليبيا مثير للقلق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم (الأحد)، عن قلقه جرّاء الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتين خلال اليومين الماضيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.