الجامعة العربية: تجدد اللجوء إلى السلاح في ليبيا مثير للقلق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم (الأحد)، عن قلقه جرّاء الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتين خلال اليومين الماضيين، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وقال "أبوالغيط": "إن تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرًا مثيرًا للقلق".
ودعا السلطات الليبية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.
وطالب الأمين العام للجامعة جميع الفاعلين السياسيين بالاضطلاع بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء مهم من استعادة الاستقرار إلى ليبيا.