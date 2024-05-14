استشهاد 42 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على النصيرات وبيت لاهيا

استشهد 42 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة بيت لاهيا شمال القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة بقصف منزلها في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى قصف مركز إيواء ومستودعات أغذية ارتفع إلى 35 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء، كما لا يزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر المكون من عدة طوابق.
وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية مكتظة بالأطفال والنساء، تزامنًا مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا، وتدمير عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها مما أسفر عن شهداء وجرحى لم يتم انتشالهم وفق ما ذكر أهالي المخيم، فيما أعلنت الطواقم الطبية عن عجزها عن انتشال الشهداء والجرحى، بسبب كثافة قصف الاحتلال ونفاد الوقود الذي تحتاجه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.