استشهاد 42 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على النصيرات وبيت لاهيا

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية مكتظة بالأطفال والنساء، تزامنًا مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا، وتدمير عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها مما أسفر عن شهداء وجرحى لم يتم انتشالهم وفق ما ذكر أهالي المخيم، فيما أعلنت الطواقم الطبية عن عجزها عن انتشال الشهداء والجرحى، بسبب كثافة قصف الاحتلال ونفاد الوقود الذي تحتاجه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.