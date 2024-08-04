بسبب خسائر الجيش و"فاغنر".. مالي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

وذكرت "فاغنر" في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو، وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).