"آركو" تشارك فيها.. قمة "كوب 27" التي ستنطلق اليوم في مصر تستهدف التصدي للتغيّرات المناخية

وبيّن أن اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب يعزز الاعتراف الدولي بالآثار التي تتركها الحروب والنزاعات المسلحة على البيئة؛ وتكثيف اهتمام المجتمع الدولي بالتوعية بأهمية الحفاظ عليها من أي مهدّدات سواء كانت ناتجة من الحروب أو من الإجراءات الأخرى التي تؤدي إلى التغيّرات المناخية، والسعي إلى تحقيق ذلك من خلال استراتيجيات حفظ السلام ومنع الصراعات المسلحة؛ وتعزيز التضامن الدولي للحد من آثارها أو التخفيف منها؛ موضحًا أن البيئة ظلت منذ زمن بعيد ضحية صامتة للحروب والنزاعات المسلحة؛ بما تلحقه بها من أضرار تصادر حق كل إنسان بأن يعيش في بيئة سليمة وصحية ومستقرة خالية من أي مؤثرات ضارة بصحته.