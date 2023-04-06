الرئيس التونسي يؤكد عقد الانتخابات المقبلة في موعدها

وكشف عن أن الموقوفين السياسيين منهم من هو متهم بتبييض الأموال، وبجريمة قتل، وبالمضاربة، نافيًا إيقاف أي معارض من أجل فكرة، لافتًا إلى أنّ المحاكمات تتم وفق القانون ودون تشفّ، والحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة.