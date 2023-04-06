الرئيس التونسي يؤكد عقد الانتخابات المقبلة في موعدها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، عقد الانتخابات المقبلة في بلاده بموعدها، قائلًا: إن ترشحه مجددًا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لأوانها.
وشدّد الرئيس "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة؛ على أنه لن يتخلّى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له، وأنه سيتسلم المشعل من يختاره الشعب.
كما شدد على أنّ الدولة التونسية مستقلة وذات سيادة ولا تأتيها التعليمات من الخارج، وأنها للتونسيين وليست للبيع، موضحًا أن لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
ودعا التونسيين إلى التعويل على النفس والحفاظ على حالة السلم الأهلية، مؤكدًا ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج؛ كونها أموال الشعب التونسي.
وانتقد الرئيس "سعيد" المطالبة بالرجوع إلى دستور 2014، وعدم الاعتراف بمجلس نواب الشعب الحالي، قائلًا: إن الحديث عن حوار وطني لا معنى له في الوقت الراهن مع وجود برلمان منتخب، وأن الحوار مهمة المشرّع للمصادقة على مشروعات القوانين.
وكشف عن أن الموقوفين السياسيين منهم من هو متهم بتبييض الأموال، وبجريمة قتل، وبالمضاربة، نافيًا إيقاف أي معارض من أجل فكرة، لافتًا إلى أنّ المحاكمات تتم وفق القانون ودون تشفّ، والحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة.