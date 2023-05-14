إعلام تركي: نتائج أولية تظهر تقدم "أردوغان" في انتخابات الرئاسة

وأفاد تلفزيون "تي آر تي" الحكومي، بأنه بعد فرز 1 في المئة من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على حوالي 58 في المئة من الأصوات مقابل 35 في المئة لمنافسه كيليجدار أوغلو.