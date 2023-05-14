إعلام تركي: نتائج أولية تظهر تقدم "أردوغان" في انتخابات الرئاسة

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم (الأحد)، أن نتائج أولية تظهر تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية مع بدء فرز الأصوات.
وأفاد تلفزيون "تي آر تي" الحكومي، بأنه بعد فرز 1 في المئة من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على حوالي 58 في المئة من الأصوات مقابل 35 في المئة لمنافسه كيليجدار أوغلو.
من جهتها، أشارت قناة "خبر ترك" إلى أن النتائج الأولية تظهر حصول "أردوغان" على 59.47 في المئة من الأصوات مقابل 34.79 في المئة لكيليجدار أوغلو.
من ناحيتها، بينت قناة "خلق" التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تظهر تقدم "أردوغان" بنسبة قدرها 49.84 في المئة، في مقابل 45.72 في المئة لصالح مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.
على الصعيد نفسه، أوضحت "رويترز" أن النتائج الأولية تظهر حصول حزب الخضر اليساري الموالي للأكراد على 10.13 في المئة، وحزب "الجيد" على 9.81 في المئة وحزب الحركة القومية على 11.49 في المئة.