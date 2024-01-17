اعتقال 6000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر من قِبل إسرائيل

أفادت اليوم الأربعاء مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير الفلسطينية، بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6 آلاف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما شنت "حماس" هجومًا على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.