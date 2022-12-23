لجنة مجلس النواب الأمريكي تُصدر تقريرها النهائي حول أحداث اقتحام الكونغرس

ويتضمن التقرير المؤلف من 845 صفحة، الذي استند إلى أكثر من 1000 مقابلة، ووثائق تمّ جمعها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والنصوص وسجلات الهاتف، بأن ترامب شارك في تقديم قوائم مزيّفة للناخبين في سبع ولايات خسرها، وبحسب الأدلة فإنه عمل بنشاطٍ على "نقل بطاقات اقتراع مزيّفة من الهيئة الانتخابية إلى الكونغرس، على الرغم من مخاوف محاميه من أن القيام بذلك قد يكون غير قانوني.