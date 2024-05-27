الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين والأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، أن غياب الإنذار المسبق للهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى جانب تدمير شبكات الاتصالات والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عنه، يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أي إمكانية للحركة الضرورية للفرار والإخلاء وطلب الحماية، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على معلومات الإخلاء في الوقت المناسب للنجاة بأرواحهم من الغارات الجوية والقصف، كما لا تتاح أي ممرات إنسانية أو ملاجئ محددة آمنة للتوجه إليها.
وحذرت اللجنة من أن الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة بما في ذلك الأطفال، يتعرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم ويعيشون معاناة لا تطاق، فضلًا عن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، وزيادة مخاطر الوفاة، مؤكدة أن الحصار على غزة أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وزاد من صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط توزيع أو شراء الطعام.