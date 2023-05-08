"البرهان" يُحذِّر: نخشى من انتقال الحرب إلى ولايات سودانية أخرى

وأعرب قائد الجيش السوداني عن ترحيبه بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين، لكنه شدد على أهمية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار" من دون تحقق ذلك الشرط.