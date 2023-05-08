"البرهان" يُحذِّر: نخشى من انتقال الحرب إلى ولايات سودانية أخرى

حذَّر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى في البلاد، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من جراء الاشتباكات، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح "البرهان" في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية أنه يسعى إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية.
وأعرب قائد الجيش السوداني عن ترحيبه بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين، لكنه شدد على أهمية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار" من دون تحقق ذلك الشرط.
واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"نهب مخازن اليونيسيف وحاويات بمحطة جمارك"، بحسب بيان نُشر أمس الاثنين.
وأضاف بأن "الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد"، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة.
بدورها، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من جراء الاشتباكات في البلاد إلى 487 قتيلاً، فضلاً عن 2612 مصابًا.
وأضافت النقابة في بيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثالث والعشرين على التوالي، التي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".
وتابع البيان: "هناك العديد من الإصابات والوفيات التي لم يتم حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
يُشار إلى أن السودان يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع بعد انهيار مفاوضات الاتفاق الإطاري حول الوصول لحكومة مدنية في البلاد.