الأوتشا: أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح ستشل العمل الإنساني في غزة

من جانبها أعدت منظمة الصحة العالمية خطط طوارئ لمواجهة أي توغل عسكري محتمل، مع التأكيد على أن هذه الخطط لن تكون كافية لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وحذرت المنظمة من ارتفاع حاد في حالات النزوح وانخفاض في إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل تدهور الوضع الصحي والأمني.